На 18 маршрутов Ярославля вышли новые автобусы

Еще на 18 маршрутов вышли новые желтые автобусы. Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 27 мая, в Ярославле и ярославском районе начался заключительный, пятый этап транспортной реформы. Еще на 18 маршрутов вышли новые желтые автобусы.

- К началу лета новые современные автобусы должны будут обслуживать 137 городских и пригородных маршрутов, – сказал и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев.

С 27 мая желтые автобусы будут работать на следующих маршрутах:

– №6 «ЯШЗ» – «НЗКИ»;

– №12 «Нижний поселок» – «Торговый переулок»;

– №21 «Красная площадь» – «Очапки»;

– №21б «Резинотехника» – «Улица Павлова»;

– №21т «Поселок Толга» – «Очапки»;

– №22 «ЯМЗ» – «Нижний поселок»;

– №22с «Красная площадь» – «Студенческий городок»;

– №24 «ЯШЗ» – «Долматово»;

– №25 «15-й микрорайон» – «Машприбор»;

– №26 «Красная площадь» – «Филино»;

– №27 «ЯШЗ» – «Софийская церковь»;

– №29 «Машприбор» – «Тверицы»;

– №34 «Красная площадь» – «Толгский монастырь»;

– №58 «Нижний поселок» – «Фабрика «Красный перевал»;

– №59 «Ярославль-Главный» – «Областная больница»;

– №64 «Ярославль-Главный» – «Улица Сиреневая»;

– №68 «Улица Космонавтов» – «Улица Большие Полянки»;

– №93 «Очапки» – «Ярославль-Главный».

Новое расписание размещено на сайте "Яргортранса" и в мобильном приложении «Ярославская область. Транспорт». Вопросы по работе автобусов можно задать по номеру кол-центра 122 (добавочный 33) и по номеру диспетчера + 7 (4852)30-40-95 с 8:00 до 17:00.