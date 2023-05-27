В Ярославле идут поиски 14-летнего подростка

В Ярославле пропала 14-летняя девушка. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле ищут 14-летнюю Ксению Клопову. Девушка ушла из дома во Фрунзенском районе вчера, 26 мая.

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, рост 168 сантиметров, среднего телосложения, каштановые волосы, карие глаза.

Была одета: белая кофта, черные спортивные штаны, белые кроссовки.

Если вы знаете, где находится Ксения, или видели ее, позвоните в полицию по телефонам 02, 102, 112 (с сотового) или волонтерам "ЯрСпас" по номеру горячей линии 8-910-964-08-38.