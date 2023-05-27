На набережной Ярославля открыли новый арт-объект

Яркие кораблики "поплыли" по лестнице на набережной Ярославля. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 26 мая открыли новый арт-объект. Серые ступеньки лестницы у ЦНТИ украсило яркое 3D-граффити - бумажные кораблики. Такой подарок ко Дню города ярославцам сделала компания "Ярославльводоканал".

- Неделю работали художники-граффитисты, по ночам размечая лазерными лучами поверхности, а днем нанося по отметкам красочное покрытие, - рассказала заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич. - Корабликами хорошо любоваться с нижнего яруса набережной.

Красиво смотрится рисунок с воды и с противоположного берега реки.

- Полотно зарождалось долго и кропотливо, много времени потребовалось на разработку эскиза. Надеемся, что наша работа продержится долго, - сказал представитель творческого объединения Сергей Кузнецов.