В Ярославле начался ремонт Школьного проезда

В Ярославле по проекту «Безопасные и качественные дороги» идет ремонт Школьного проезда. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле по проекту «Безопасные и качественные дороги» идет ремонт Школьного проезда. Здесь сделают новые тротуары и пешеходные переходы.

- Постараемся учесть все народные тропы, но часть в любом случае ликвидируем для безопасности. У 83-й школы будет демонтирована центральная лестница, она выходит на межквартальный проезд и угрожает жизни детей. В связи с этим приведем в норматив два существующих входа и оборудуем их пешеходными переходами, - рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

На участке от проспекта Машиностроителей до улицы Серго Орджоникидзе заменят 7700 квадратных метров асфальта и 76 колодцев, установят дорожное ограждение, сформируют дополнительные парковочные места, обновят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку из термопластика.

Ремонт проезда планируется завершить до 31 июля.