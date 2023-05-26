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НовостиОбщество26 мая 2023 13:27

В Ярославле из-за полумарафона «Забег РФ» закроют проезд по центральным улицам города

Полумарафон пройдет в Ярославле 4 июня
Полина Вачнадзе
4 июня в Ярославле будет проходить Всероссийский полумарафон «Забег РФ».

4 июня в Ярославле будет проходить Всероссийский полумарафон «Забег РФ».

Фото: Мэрия Ярославля

4 июня в Ярославле будет проходить Всероссийский полумарафон «Забег РФ». Для безопасности его участников часть центральных улиц города закроют дл япроезда автомобилей.

С 6 утра до 15:00 4 июня ограничения будут действовать на участках Которосльной и Волжской набережных, Волжком спуске, Советской площади и площади Челюскинцев, Советском и Народном переулках, улицах Первомайской, Андропова, Подзеленье, Почтовая, Нахимсона, Кирова, Революционной.

С 18:00 3 июня и до окончания полумарафона «Забег» здесь запрещена остановки и стоянка машин.

Также 3 июня центральные улицы Ярославля перекроют для безопасности участников велогонки.