В торгово-развлекательном центре Ярославля ребенок сломал пальцы ног

За последние дни в ярославских ТЦ произошли два несчастных случая с детьми. ФОТО: группа "Омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

В одном из торгово-развлекательных центров Ярославля произошел несчастный случай. Ребенок вместе с родителями находился рядом со стойкой информационного обслуживания, мальчик потянулся к столу и он упал ему на ноги. Врачи диагностировали перелом пальцев.

В другом торговом центре маленький ребенок на машинке врезался в стеклянную витрину и разбил ее. Обошлось без травм, но малыш был сильно напуган.

Сейчас оба этих случая находятся на контроле у уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина. Сотрудники аппарата устанавливают все обстоятельства инцидентов, изучают договоры страхования и оформление страховых случаев.

- Безопасность детей должна быть в приоритете при оказании услуг любыми организациями и частными предпринимателями, - сказал Михаил Крупин.