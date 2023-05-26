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НовостиОбщество26 мая 2023 8:59

Часть Волжской набережной отремонтировали ко Дню города

Пешеходную зону выложили новой плиткой
Полина Вачнадзе
На верхнем ярусе Волжской набережной в Ярославле завершился ремонт.

На верхнем ярусе Волжской набережной в Ярославле завершился ремонт.

Фото: Мэрия Ярославля

На верхнем ярусе Волжской набережной в Ярославле завершился ремонт. Здесь выложили новую плитку и привели в порядок чугунные ограждения.

- На участке верхнего яруса Волжской набережной от Арсенальной башни до дома №2/3 по Которосльной набережной подрядчик заменил порядка 2 000 кквадратных метров плиточного покрытия и около 200 элементов ограждения, - рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.

Кроме того, по проекту «Чистое небо» все провода столбов электроосвещения были убраны под землю.

На смотровой площадке у Стрелки сотрудники «Горзеленхозстроя» восстановили клумбу.