Звание «Почетный гражданин Рыбинска» могут получить два человека

Звание «Почетный гражданин Рыбинска» в этом году могут получить два человека. ФОТО: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск

Звание «Почетный гражданин Рыбинска» в этом году могут получить два человека. Ранее эта норма ограничивалась одним человеком, сообщили в Муниципальном Совете города.

В этом году на почетное звание претендуют пять кандидатов:

- Александр Мышкарев, председатель правления ЛПРК «Союз-Чернобыль»; - Светлана Шувалова, директор МУД ПО «ИОЦ»; - Валентин Олейников, пенсионер, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил; - Виктор Тырышкин, генеральный директор ООО «Корпорация «ВИТ»; - Нинель Шацкая Нинель, артист-вокалист ГБУК города Москвы «Москонцерт».

Еще три человек претендуют на получение звания «За заслуги перед городом Рыбинском» и 31 кандидат на Доску почета.

Из-за увеличения числа награждаемых будут внесены изменения в бюджет. Единовременная выплата для тех, кто получит звание почетного гражданина Рыбинска составляет около 9 тысяч рублей, а ежемесячная – порядка 3600 рублей.