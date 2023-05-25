В центре Ярославля открыли две уличные выставки Фото: Правительство Ярославской области

В центре Ярославля открыли две уличные выставки. Одна из них – «Аллея музеев», на ней представлены ценные экспонаты и рассказы об уникальных людях, которые всю жизнь занимались культурой. Экспозицию расположили в сквере от памятника Н.А. Некрасову до Красной площади.

- Вторая выставка находится за театром имени Федора Волкова и называется «Ярославские крылья. 100 лет в небе». Здесь посетители могут познакомиться с уникальными архивными фотоматериалами, которые рассказывают об авиационной истории города, знакомят с людьми, внесшими большой вклад в развитие гражданской, военной и спортивной авиации, - рассказали в правительстве региона.