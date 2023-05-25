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НовостиПроисшествия25 мая 2023 14:34

В Ярославле на балконе многоэтажки нашли зарубленного топором мужчину

Подозреваемый в совершении убийства заключен под стражу
Полина Вачнадзе
Ярославец умер от ударов топором по голове.

Ярославец умер от ударов топором по голове.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

На балконе дома на проспекте Машиностроителей в Ярославле обнаружен труп 44-летнего мужчины. Смерть наступила от ударов топором по голове. По подозрению в совершении убийства сотрудниками полиции задержан 41-летний знакомый потерпевшего.

- По данным следствия, в результате наркотического опьянения между потерпевшим и ранее судимым подозреваемым произошел конфликт, вследствие которого злоумышленник нанес мужчине удары топором в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Суд вынес решение заключить подозреваемого под стражу. Что стало причиной конфликта ярославцев, сейчас устанавливают следствие.