Опубликована программа Дня города Ростова Великого

День города Ростова отметят 3 июня.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
3 июня Ростов Ярославской области будет отмечать День города, который пройдет под названием «Ростов – Яркий! Летний! Твой!».
Соборная площадь
09:00-20:00
«Ростовская ярмарка»: выставка-продажа изделий народных промыслов различных регионов России;
«Ремесленная мастерская»: изготовление изделий народных промыслов с мастер-классами.
11:00-12:00
«Ярмарочные гуляния», «Шоу на дровах»: интерактивно-развлекательная программа с участие ансамбля «Завлекаши».
12:00-15:00
«Мы вместе!»: фестиваль народного творчества городов Золотого кольца России.
15:00-16:00
Торжественное открытие праздника
16:00-17:30
«По дорогам детства»: детская театрализованная программа;
17:30-18:30
Концерт образцового коллектива детского театра эстрады «Веселая семейка».
18:30-20:00
«Танцуй, Ростов»: танцевальный нон-стоп.
20:00-21:30
Большой эстрадный концерт.
21:30-22:30
Поп-группа «140 ударов в минуту», дискотека 90-х.
22:30
Фейерверк
Городской сад
12:00-15:00
Праздничная концертная программа «Мы рады встрече с вами».
День города Ярославля пройдет уже в эту субботу, 27 мая. С полной программой праздника можно ознакомиться здесь.
Полная программа Дня города Ростова. ФОТО: администрация Ростова