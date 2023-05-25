Опубликована программа Дня города Ростова Великого

День города Ростова отметят 3 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 июня Ростов Ярославской области будет отмечать День города, который пройдет под названием «Ростов – Яркий! Летний! Твой!».

Соборная площадь

09:00-20:00

«Ростовская ярмарка»: выставка-продажа изделий народных промыслов различных регионов России;

«Ремесленная мастерская»: изготовление изделий народных промыслов с мастер-классами.

11:00-12:00

«Ярмарочные гуляния», «Шоу на дровах»: интерактивно-развлекательная программа с участие ансамбля «Завлекаши».

12:00-15:00

«Мы вместе!»: фестиваль народного творчества городов Золотого кольца России.

15:00-16:00

Торжественное открытие праздника

16:00-17:30

«По дорогам детства»: детская театрализованная программа;

17:30-18:30

Концерт образцового коллектива детского театра эстрады «Веселая семейка».

18:30-20:00

«Танцуй, Ростов»: танцевальный нон-стоп.

20:00-21:30

Большой эстрадный концерт.

21:30-22:30

Поп-группа «140 ударов в минуту», дискотека 90-х.

22:30

Фейерверк

Городской сад

12:00-15:00

Праздничная концертная программа «Мы рады встрече с вами».

День города Ярославля пройдет уже в эту субботу, 27 мая. С полной программой праздника можно ознакомиться здесь.