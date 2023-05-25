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НовостиОбщество25 мая 2023 13:43

В Рыбинске начали создавать Царь-рыбу из цветов

Арт-объект расположили на Лоцманском бульваре
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске начали создавать Царь-рыбу из цветов

В Рыбинске начали создавать Царь-рыбу из цветов

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на Лоцманском бульваре начали создавать Царь-рыбу. На ее озеленении уйдет около пяти тысяч цветов и несколько дней работы. Каркас арт-объекта заранее наполнили специальным грунтом и мхом.

— Сама рыба будет оформлена специальными ковровыми растениями. Они хорошо держат форму и используются как раз в объемных цветочных композициях, их можно стричь. В течение сезона следим за внешним видом, делаем стрижку. Также летом требуется специальный полив через дренажные отверстия, — рассказала директор ООО « ДЭО» Елена Дементьева.

На Никольском бульваре место на клумбе займет цветочная скульптура «Рыба на волне».