В Рыбинске начали создавать Царь-рыбу из цветов Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на Лоцманском бульваре начали создавать Царь-рыбу. На ее озеленении уйдет около пяти тысяч цветов и несколько дней работы. Каркас арт-объекта заранее наполнили специальным грунтом и мхом.

— Сама рыба будет оформлена специальными ковровыми растениями. Они хорошо держат форму и используются как раз в объемных цветочных композициях, их можно стричь. В течение сезона следим за внешним видом, делаем стрижку. Также летом требуется специальный полив через дренажные отверстия, — рассказала директор ООО « ДЭО» Елена Дементьева.

На Никольском бульваре место на клумбе займет цветочная скульптура «Рыба на волне».