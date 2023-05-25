В Ярославской области началась вакцинация диких животных от бешенства Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области началась вакцинация диких животных от бешенства. До конца мая в лесах разложат 300 тысяч доз. Особо внимание уделят территориям около населенных пунктов. Капсулы вакцины спрятаны в съедобную смесь.

- В первую очередь кампания ориентирована на лисиц и енотовидных собак, которые при достижении высокой численности и скученности становятся особенно уязвимы к заболеванию. Брикеты поедают и барсуки, хори, куницы, норки, ежи, волки, которые также болеют бешенством, - сообщили в правительстве региона. - Иммунитет к вирусу бешенства приобретается на срок до 12 месяцев. Вакцина полностью безвредна для животных даже при поедании нескольких доз одновременно.