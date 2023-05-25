В Угличе пройдут фестиваль «Золотое детство» и форум «Царевич Дмитрий»

Со всей страны съедутся детские хоры Фото: Правительство Ярославской области

В Угличе 27-28 мая пройдут фестиваль «Золотое детство» и форум «Царевич Дмитрий». Таким образом будет отдана дань памяти царевичу Дмитрию – небесному покровителю города. Во время «Золотого детства» в залах музея и кремлевском парке соберутся дети, родители, бабушки и дедушки, чтобы повеселиться и провести время семьей.

- В рамках форума «Царевич Дмитрий» детские хоры из разных городов России дадут концерт во Дворце культуры и будут петь литургию в Спасо-Преображенском соборе. Запланированы выступления коллективов православной школы «Свет» из Москвы, школы Свято-Никольского храма из Калуги, вокальной студии «Покров» из Севастополя, женского хора «Благовест» колледжа Луганской академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского. Также в программе участвуют угличские вокально-хоровая студия «Веселые нотки» и молодежный хор Воскресенского мужского монастыря «Благовест», - рассказали в правительстве Ярославской области.