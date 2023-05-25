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НовостиОбщество25 мая 2023 11:48

В Ярославской области может быть создан Центр военной подготовки добровольцев

С такой просьбой обратились ветераны боевых действий в зоне СВО
Полина Вачнадзе
В Ярославской области планируют создать Центр военной подготовки добровольцев.

В Ярославской области планируют создать Центр военной подготовки добровольцев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ветераны боевых действий в зоне СВО, которые сейчас проходят реабилитацию в санатории «Ясные зори», обратились с просьбой создать в регионе Центр военной подготовки для добровольцев.

Такой центр поможет добровольцам перед уходом на специальную военную операцию, получить базовую подготовку: научиться азам владения оружием и обращения с квадрокоптером, узнать правила оказания первой медицинской помощи.

Сейчас в санатории находятся демобилизованные участники специальной военной операции. Они восстанавливают здоровье после ранений. Реабилитацию проводят врачи различных специальностей, что позволяет обеспечить индивидуальный подход к лечению каждого пациента.