В Ярославской области может быть создан Центр военной подготовки добровольцев

В Ярославской области планируют создать Центр военной подготовки добровольцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ветераны боевых действий в зоне СВО, которые сейчас проходят реабилитацию в санатории «Ясные зори», обратились с просьбой создать в регионе Центр военной подготовки для добровольцев.

Такой центр поможет добровольцам перед уходом на специальную военную операцию, получить базовую подготовку: научиться азам владения оружием и обращения с квадрокоптером, узнать правила оказания первой медицинской помощи.

Сейчас в санатории находятся демобилизованные участники специальной военной операции. Они восстанавливают здоровье после ранений. Реабилитацию проводят врачи различных специальностей, что позволяет обеспечить индивидуальный подход к лечению каждого пациента.