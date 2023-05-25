На Шекснинском шоссе в Рыбинске горел цех по производству металлоизделий

На Шекснинском шоссе в Рыбинске загорелся производственный цех.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Около шести часов вечера 24 мая на Шекснинском шоссе в Рыбинске загорелся производственный цех.
- На место выехали 27 человек личного состава и 8 единиц техники. Ликвидировано возгорание в 01:20 25 мая, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.
Пострадавших, к счастью, нет: четыре сотрудника цеха смогли выйти из горящего здания самостоятельно, без помощи пожарных. По данным МЧС, огонь серьезно повредил и само здание, в котором находилось производство, и оборудование в нем. Также уничтожена часть готовой продукции.