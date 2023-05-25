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НовостиПроисшествия25 мая 2023 11:27

На Шекснинском шоссе в Рыбинске горел цех по производству металлоизделий

Цех загорелся вечером 24 мая
Полина Вачнадзе
На Шекснинском шоссе в Рыбинске загорелся производственный цех.

На Шекснинском шоссе в Рыбинске загорелся производственный цех.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Около шести часов вечера 24 мая на Шекснинском шоссе в Рыбинске загорелся производственный цех.

- На место выехали 27 человек личного состава и 8 единиц техники. Ликвидировано возгорание в 01:20 25 мая, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Пострадавших, к счастью, нет: четыре сотрудника цеха смогли выйти из горящего здания самостоятельно, без помощи пожарных. По данным МЧС, огонь серьезно повредил и само здание, в котором находилось производство, и оборудование в нем. Также уничтожена часть готовой продукции.