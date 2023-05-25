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НовостиОбщество25 мая 2023 11:08

В Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер

МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды
Полина Вачнадзе
В Ярославской области ожидается гроза.

В Ярославской области ожидается гроза.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вечером 25 мая в отдельных районах Ярославской области и в Ярославле синоптики прогнозируют ухудшение погоды.

- С 18:00 ожидается гроза, при грозе – усиление северо-западного и западного ветров. Порывы могут достигать 15 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

При грозе возможны чрезвычайные ситуации: затруднения в работе транспорта, увеличение числа ДТП, повреждение и обрывы ЛЭП, обрушения слабоукрепленных конструкций и крыш.

Непогода, по прогнозам синоптиков, продлится до вечера 26 мая.