В Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер

В Ярославской области ожидается гроза. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вечером 25 мая в отдельных районах Ярославской области и в Ярославле синоптики прогнозируют ухудшение погоды.

- С 18:00 ожидается гроза, при грозе – усиление северо-западного и западного ветров. Порывы могут достигать 15 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

При грозе возможны чрезвычайные ситуации: затруднения в работе транспорта, увеличение числа ДТП, повреждение и обрывы ЛЭП, обрушения слабоукрепленных конструкций и крыш.

Непогода, по прогнозам синоптиков, продлится до вечера 26 мая.