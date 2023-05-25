Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 10:33

Пустырь в Дзержинском районе Ярославля собираются застроить 18-этажными домами

Проект застройки территории в районе улицы Балашова опубликован на сайте мэрии Ярославля
Полина Вачнадзе
В Ярославле построят многоэтажки на пустыре.

В Ярославле построят многоэтажки на пустыре.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле пустырь площадью 34,4 тысячи квадратных метров планируют застроить высотками. Проект комплексного развития территории в районе улицы Балашова в Дзержинском районе опубликован на сайте мэрии города.

- Предельный срок реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории – 10 лет с момента заключения договора, - говорится в постановлении.

Согласно плану, не более 50% пустыря могут застроить среднеэтажными домами (не более 8 этажей), 40% - высотками в 18 этаже максимум. На территории могут находиться объекты коммунального и социального значения, парковки, медицинские и образовательные организации, спортплощадки.