Пустырь в Дзержинском районе Ярославля собираются застроить 18-этажными домами

В Ярославле построят многоэтажки на пустыре. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле пустырь площадью 34,4 тысячи квадратных метров планируют застроить высотками. Проект комплексного развития территории в районе улицы Балашова в Дзержинском районе опубликован на сайте мэрии города.

- Предельный срок реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории – 10 лет с момента заключения договора, - говорится в постановлении.

Согласно плану, не более 50% пустыря могут застроить среднеэтажными домами (не более 8 этажей), 40% - высотками в 18 этаже максимум. На территории могут находиться объекты коммунального и социального значения, парковки, медицинские и образовательные организации, спортплощадки.