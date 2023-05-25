В Ярославской области готовят пляжи к летнему сезону

В Ярославской области штраф за купание в неположенных местах составит до тысячи рублей. Фото: Полина Вачнадзе

Главы районов и городов Ярославской области готовят перечень пляжей и запрещенных для купания мест. В прошлом году по всей области были задекларированы только семь пляжей: по два в Ярославле и Переславле, по одному в Угличском, Тутаевском и Гаврилов-Ямском районах.

- Если в 2019 году к эксплуатации было допущено 40 мест массового отдыха, то в 2022-м только семь, – сказал заместитель губернатора Андрей Колядин. – Дефицит организованных пляжей провоцирует людей использовать для плавания места, не предназначенные для этих целей, где не обеспечивается требуемый уровень безопасности.

В этом году планируют оборудовать два пляжа в Борисоглебском районе - у лагерей «Орленок» и «Борок». Мест в районе, где купаться запрещено, гораздо больше – 14. Там в ближайшее время выставят предупреждающие знаки.

Кстати, купаться в запрещенных местах, не только опасно, но и накладно. За это предусмотрен штраф до тысячи рублей. За купание в состоянии алкогольного опьянения наказание составляет 3 тысячи рублей, а за прыжки в воду с мостов и других не предназначенных для этого сооружений – 2 тысячи рублей.