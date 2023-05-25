Жителя Ярославля задержали по подозрению в финансировании террористической организации

Сотрудники регионального УФСБ задержали в Ярославле сторонника террористической организации. Кадр оперативной съемки УФСБ по Ярославской области

Сотрудники регионального УФСБ задержали в Ярославле сторонника террористической организации, запрещенной в России.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование терроризма». Подозреваемый осуществил перевод денежных средств участнику террористической организации, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Ярославец задержан. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

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Задержанный уже находился в федеральном розыске (подробнее)