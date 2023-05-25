Центр Ярославля в День города станет пешеходным

В День города Центр Ярославля станет пешеходным. Фото: Мэрия Ярославля

В День города, 27 мая, центр Ярославля практически полностью закроют для проезда автомобилей.

С 6 утра и до полуночи субботы закрыты для проезда будут участки улиц Терешковой, Суркова, Флотской, Советской, Кедрова, Волкова, Почтовой, Кирова, Нахимсона, Андропова, Первомайской, Максимова, Трефолева, Свободы, Пушкина, Свердлова, Некрасова, Большой Октябрьской. Также перекроют Волжскую и Которосльную набережные, Советскую площадь и площадь Челюскинцев, Первомайский бульвар, Советский, Народный, Депутатский и Мукомольный переулки, Пятницкий съезд и Волжский спуск, часть Московского проспекта и проспекта Октября.

Здесь же с 13:00 26 мая до конца праздника запрещена остановка и стоянка машин.

Вводятся и ограничения для общественного транспорта. Действовать они будут 27 мая с 11:00 до 12:00 на участках улиц Комсомольской, Большой Октябрьской и площади Богоявления. В это время гости Дня города будут возлагать цветы к памятнику Ярослава Мудрого.