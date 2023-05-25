Учеников ярославской школы отправили на карантин

В школе №66 Ярославля учеников отправили на карантин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школе №66 Ярославля часть учеников отправили на карантин. 22 мая не пришли на уроки семь ребят, причем шестеро – из одного класса. У всех одинаковые симптомы – высокая температура, рвота и диарея. По данным департамента образования города, одного ученика госпитализировали.

Массовых вспышек заболевания по другим классам школы не выявлено. Вчера, 24 мая, в образовательном учреждении провели дезинфекцию помещений.

По факту массового заболевания детей в школе прокуратура Ярославской области начала проверку. В том числе планируют проверить качество завтраков и обедов, которыми кормят учеников.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, включая вопросы организации питания школьников, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.