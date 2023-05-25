В Ярославле на Которосльной набережной под мостом планируют сделать арт-галерею

На набережной в Ярославле сделают пешеходные дорожи с выходом к воде. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

Мэрия Ярославля совместно с президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели подвели итоги конкурса проектов благоустройства Которосльной набережной. В финал вышли четыре команды из Ярославля и Москвы, победителем признали творческое объединение ярославских архитекторов и художников.

- Эскиз, набравший наибольшее количество голосов, создали Иван Будаев, Михаил Шиханов и Аркадий Чупков. По проекту авторов, на Которосльной набережной могут разместиться пешеходные дорожки с выходом к воде. А пространство под мостом художники предлагают превратить в арт-галерею, - рассказал мэр города Артем Молчанов.

В ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации и поиск источников финансирования.