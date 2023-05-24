Жители Дзержинского района Ярославля пожаловались на сильный запах газа

Причин для беспокойства у горожан нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Дзержинского района Ярославля сегодня, 24 мая, пожаловались на сильный запах газа. Об этом они написали в соцсетях. Удушающий запах разнесся по многим улицам: Мурманский проезд, улица Труфанова, проспект Дзержинского, Ленинградский проспект, проезд Моторостроителей, улица Панина и другие. Оказалось, что все не так страшно, как предполагалось.

- Сегодня, с 12:54, в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Ярославль» поступали звонки от жителей Дзержинского района о запахе, похожем на запах газа. Аварийные бригады выезжали на озвученные жителями адреса. Утечки газа не обнаружены. Сети газораспределения работают в штатном режиме, - сообщили в газовой службе.

Причин для беспокойства у горожан нет.