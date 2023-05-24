Прокуратура начала проверку в школе №66 Ярославля из-за болезни учеников

Прокуратура начала проверку в школе №66 Ярославля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура начала проверку в ярославской школе №66. По данным издания «Ярновости», заболели почти все ученики одного из младших классов. У ребят одинаковые симптомы – температура, рвота и диарея. Известно, что один ребенок госпитализирован.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, включая вопросы организации питания школьников, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Ситуация в школе поставлена прокурором региона на контроль.