В Ярославле начал работать новый автобусный маршрут №71С Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославле с 20 мая начал работать новый автобусный маршрут №71С. Транспорт ездит от «Вернисажа» до ЯЗХМ.

Остановки в прямом направлении:

ТРК «Ярославский Вернисаж» - Крестобогородская - Улица Слепнева - «Арена-2000» - Технический университет - Автовокзал - Московский вокзал - Выемка - Улица Большая Федоровская - Улица Первомайская - Площадь Волкова - Красная площадь - Улица Республиканская - Улица Победы - Площадь Карла Маркса - Институт - Улица Чехова - Улица Белинского - Улица Жукова - Улица Добрынина - ЯМЗ - Улица Промышленная - ЖБК - Автотранспортное предприятие - Улица Механизаторов - Улица Елены Колесовой - Улица Урицкого - Проспект Дзержинского – Пельменная - Улица Громова - Школа № 29 – ЯЗХМ.

Остановки в обратном направлении:

ЯЗХМ - Улица Громова - Пельменная - Проспект Дзержинского - Улица Пионерская - Улица Урицкого - Улица Механизаторов - Автотранспортное предприятие - ЖБК - Улица Промышленная - ЯМЗ - Улица Жукова - Улица Белинского - Улица Чехова - Институт - Площадь Карла Маркса - Улица Победы - Улица Республиканская - Красная площадь - Площадь Волкова - Улица Комсомольская - Улица Большая Федоровская - Выемка - Московский вокзал - ЖК «Ярославль-Сити» - Автовокзал - Технический университет - «Арена-2000» - Улица Павлова - Крестобогородская - ТРК «Ярославский Вернисаж».