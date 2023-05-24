В Ярославле в лидеры по благоустройству вырвался парк Судостроителей

За продолжение благоустройства парка Судостроителей в Ярославле высказались 18 934 человека. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

За продолжение благоустройства парка Судостроителей в Ярославле высказались 18 934 человека. Сейчас эта территория является несомненным лидером в голосовании на благоустройство в следующем году.

На второе место «сместился» парк 30-летия Победы в Дзержинском районе города. За него на данный момент проголосовали 15 023 ярославца. На третьем месте – Тверицкий бор с 7 473 голосами.

В аутсайдерах сквер у ДК «Энергетик». Его хотят видеть благоустроенным только 1 465 человек.

Голосование продолжается, поэтому у ярославцев еще есть время исправить ситуацию.