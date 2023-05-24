В Ярославле 27 мая пройдет фестиваль водных фонариков. ФОТО: группа "Фестиваль водных фонариков - Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле 27 мая, в День города, пройдет фестиваль водных фонариков. Все, кто хочет запустить свой фонарик или просто насладиться этим завораживающим зрелищем, могут придти в парк Нефтяник к 21 часу. Арт-объектом фестиваля станет гигантская светящаяся Луна.

- Кульминация события – запуск фонариков на водную гладь. Организаторы рекомендуют: прежде, чем опустить свой фонарик на воду, каждому гостю сначала нужно загадать желание — согласно легенде, фонарики обязательно воплотят его в быль, - отметили в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

Вход свободный.