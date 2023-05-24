В Ярославской области медработники получат специальные выплаты

В Ярославской области отдельные категории работников здравоохранения будут получать специальные социальные выплаты. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области отдельные категории работников здравоохранения будут получать специальные социальные выплаты. Постановление уже подписал глава региона Михаил Евраев.

– Направим 25,2 миллиона рублей из регионального бюджета на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам первичного звена центральных районных больниц, которые не входят в систему ОМС, – сказал губернатор.

Суммы, с учетом категорий, составят от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Выплачивать эти деньги будут ежемесячно. Их начислят с учетом перерасчета за все месяцы с 1 января.

Деньги получат порядка 170 медработников, которые работают в стационарах и поликлиниках. Это 10 категорий: врачи, которые трудятся в районных и центральных районных больницах, участковые, медики, участвующие в диспансерном и профилактическом наблюдении, врачи станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. Кроме того, в указанные категории вошла достаточно широкая группа медицинских работников среднего звена, фельдшеры скорой помощи и медицинские сестры, принимающие вызовы на скорой и передающие их бригадам. Доплаты получит и младший медицинский персонал центральных районных больниц, задействованный в работе первичного звена и на станции скорой помощи.