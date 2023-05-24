Прокуратура требует закрыть в Ярославле опасные хостелы

Прокуратура нашла нарушения в работе хостелов Ярославля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Красноперекопского района Ярославля проверила работу нескольких хостелов и в каждом из них нашла нарушения. В том числе, опасные для жизни и здоровья гостей.

- Деятельность хостелов, расположенных в нежилых помещениях многоквартирного дома, а также в административном здании, осуществлялась с нарушением требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выяснилось, что ряд хостелов не оборудова первичными средствами пожаротушения. В некоторых не было системы пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации гостей. Один из хостелов находился в подвале, что противоречит требованиям закона.

В отношении ответственных должностных лиц прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях. дании, ьность хостелов, расположенных в нежилых помещениях многоквартирного дома, а также в административном нет закрытия данны

- Кроме того, прокуратура направила в Красноперекопский районный суд Ярославля исковые заявления о запрете эксплуатировать в качестве гостиниц указанные нежилые помещения. Иски находятся в стадии рассмотрения. В настоящее время деятельность по незаконному оказанию услуг приостановлена, - уточнили в прокуратуре.