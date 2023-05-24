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НовостиОбщество24 мая 2023 10:20

На аэродроме «Левцово» в Ярославской области произошел пожар

Подробности рассказали в МЧС
Рада Шпилевая
Привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава ФОТО: Владимир Веленгурин

Привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава ФОТО: Владимир Веленгурин

Ночью 23 мая на аэродроме «Левцово» произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 23:46. В пресс-службе МЧС сообщили подробности происшествия: - Горела часть административного здания – склад. В результате пожара было повреждено 20 квадратных метров крыши, и уничтожено около трех тонн угля. Также пострадало оборудование – сгорели фасовочные станки.

Пожар был ликвидирован спустя четыре часа. Привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Пострадавших нет. Причины ЧС выясняют в ведомстве.