Жители Некрасовского района Ярославской области пожаловались на отсутствие автобусов

Жителям поселка приходится идти пешком вдоль трассы с детьми ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Жители поселка Сосновый Бор Некрасовского района практически ежедневно сталкиваются с одной и той же проблемой - отсутствием транспорта. По словам подписчиков сообщества «Жесть Ярославль» ВКонтакте, автобусы здесь появляются очень редко: расписание часто не соблюдается, рейсы отменяются. Местным жителям приходится идти пешком до ближайшей остановки, а расположена она не близко. Больше всего эта проблема беспокоит тех, кому нужно проделывать этот путь с маленькими детьми.

- Мы понимаем, что все не так просто, но вот с двухлетними детками по трассе – это ужас, и так почти каждый день. Ведь то не уехать в садик, то домой не попасть, и все от нас открещиваются, - жалуется жительница поселка.

В комментариях под постом мнения разделились: кто-то считает, что проблеме не стоит придавать огласки из-за ее незначительности, кто-то убеждает пострадавших штурмовать письмами и обращениями правительство области.