В ярославском ДК «Строитель» открыли казино

В Ярославле снимают фильм про "лихие 90-е". Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Дом культуры «Строитель» в Ярославле на время съемок фильма про 90-е годы прекратили в казино. На фасаде здания появились вывески, которые сразу привлекли внимание горожан.

- В Ярославле снова снимают какой-то фильм про 90-е, - пишет автор поста в группе «Ярославль Live» ВКонтакте.

Проект называется «Число зверя», действие происходит в 1993 году. Накануне съемок ярославцев пригласили принять в них участие. Требовались мужчины, в том числе на роль охранников казино, и женщины. Ярославн набирали без татуажа, наращенных ресниц, коррекции губ и яркого маникюра. На съемочную площадку просили прийти собачников со своими питомцами не «современных» пород – пуделями, овчарками, терьерами, боксерами, спаниелями и дворняжками.