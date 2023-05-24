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НовостиПроисшествия24 мая 2023 7:28

Один человек погиб, четверо в больнице после ДТП на улице Технопарковой в Ярославле

Столкнулись «ГАЗ» и грузовик «Ситрак»
Полина Вачнадзе
В Ярославле столкнулись два автомобиля.

В Ярославле столкнулись два автомобиля.

Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла вечером 23 мая на улице Технопарковая в Ярославле. В районе дома №11/2 столкнулись «ГАЗ» и грузовик «Ситрак» с полуприцепом.

- В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля «ГАЗ» были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Впоследствии 52-летний мужчина скончался, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Мужчины 42-х, 32-х, 26-и и 25-и лет находятся в больнице.

По факту аварии проводится проверка.