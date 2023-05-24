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НовостиОбщество24 мая 2023 7:00

В Ярославской области падает рождаемость

Тенденция сохраняется третий год подряд
Полина Вачнадзе
В Ярославской области третий год подряд снижается рождаемость.

В Ярославской области третий год подряд снижается рождаемость.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области третий год подряд снижается рождаемость. Об этом на заседании комитета по социальной политике облдумы сообщил региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

Если в 2020 году в области родились 10 640 малышей, то в 2021-м – уже 10 238. В 2022 году рождаемость в регионе не смогла преодолеть даже 10-тысячный порог – на свет появились всего 9 442 ребенка. Михаил Крупин напомнил, что 10 лет назад в регионе родились 15 тысяч малышей, а в пиковый период – 15,5 тысяч.

- Сейчас семьи не рожают по ряду причин, в том числе из-за практически полного сворачивания программ по жилью. Материнский капитал сильно не стимулирует рождаемость, - пояснил детский омбудсмен.

Падение рождаемости, естественно, повлияло на численность детского населения. За последние три года убыль составила 1,8 человек.