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НовостиОбщество24 мая 2023 6:17

На Бульварной улице в Рыбинске началась замена коммуникаций

После начнется благоустройство улицы
Полина Вачнадзе
В Рыбинске началась перекладка теплотрассы на улице Бульварной.

В Рыбинске началась перекладка теплотрассы на улице Бульварной.

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске началась перекладка теплотрассы на улице Бульварной. На эту работу отводится месяц, после чего подрядчик приступит к благоустройству улицы. На ремонт деньги выделил Минстрой, после того, как проект победил в конкурсе «Исторические поселения и малые города».

Ресурсникам предстоит заменить 200 метров в двухтрубном исчислении. - Трубы, которые сейчас проходят по берегу, будут заменены на новые из современных материалов и убраны в подземную камеру. Заменим и сети, которые идут под мостом через Черемуху до улицы Большой Казанской, - рассказал директор ООО «Рыбинская генерация»Виктор Тамаров.

Замена теплосетей стоит примерно 6 миллионов рублей.