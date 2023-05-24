На Бульварной улице в Рыбинске началась замена коммуникаций

В Рыбинске началась перекладка теплотрассы на улице Бульварной. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске началась перекладка теплотрассы на улице Бульварной. На эту работу отводится месяц, после чего подрядчик приступит к благоустройству улицы. На ремонт деньги выделил Минстрой, после того, как проект победил в конкурсе «Исторические поселения и малые города».

Ресурсникам предстоит заменить 200 метров в двухтрубном исчислении. - Трубы, которые сейчас проходят по берегу, будут заменены на новые из современных материалов и убраны в подземную камеру. Заменим и сети, которые идут под мостом через Черемуху до улицы Большой Казанской, - рассказал директор ООО «Рыбинская генерация»Виктор Тамаров.

Замена теплосетей стоит примерно 6 миллионов рублей.