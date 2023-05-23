В центре Ярославля с исторического здания сыпется штукатурка. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В центре Ярославля вчера, 22 мая, с исторического здания по адресу улица Свободы, 9 начала сыпаться штукатурка. На этом участке практически всегда оживленное движение и вчерашний вечер не стал исключением. Когда инцидент произошел, у дома шли люди и стояли машины. Неудивительно, что фасад начался разрушаться, ведь ему уже больше ста лет, дом был построен в 1918 году.

Остается надеяться, что местные власти примут какие-то меры для того, чтобы безопасности горожан ничего не угрожало.