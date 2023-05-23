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НовостиОбщество23 мая 2023 13:38

В Рыбинске установили мемориальную доску Станиславу Алексееву

Ее установили на стене конструкторского бюро «Луч»
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске установили мемориальную доску Станиславу Алексееву. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске установили мемориальную доску Станиславу Алексееву. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске на стене конструкторского бюро “Луч” установили мемориальную доску в честь бывшего генерального директора предприятия Станислава Алексеева. Он начал руководить производством в 90-е годы.

- Тогда вопрос стоял не о развитии, а о выживании. В сложных экономических условиях Станислав Михайлович сумел сохранить коллектив, вывел предприятие на новый уровень. Он заложил фундамент, благодаря которому КБ “Луч” работает и успешно выполняет стратегически важные для страны заказы и сегодня, - рассказал глава города Дмитрий Рудаков.