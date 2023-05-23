В Ярославле начали создавать туристический маршрут «Медвежья тропа» Фото: Правительство Ярославской области

В историческом центре Ярославля начали создавать туристический маршрут «Медвежья тропа». Он будет начинаться у стен Ярославского музея-заповедника и заканчиваться у здания Ротонды. «Следы» пройдут мимо церкви Спаса на городу, смотровой площадки на Стрелке, Успенского собора, первого частного музея «Музыка и время», здания речного вокзала, театра Волкова и других достопримечательностей.

- К концу туристического сезона медвежья тропа будет включать более 500 оттисков лапы медведя, размещенных в зрительной доступности на расстоянии порядка 10 метров. В настоящее время уже установлены около 100 таких указателей пути на верхнем ярусе Волжской набережной. Протяженность маршрута составит около 6,3 км, а продолжительность прогулки по медвежьим следам – около 2,5 часов. В планах также создание специального приложения с аудиогидом, - сообщили в правительстве региона.