Опубликованы сведения о зарплатах директоров школ и колледжей Ярославской области в 2022 году

Опубликованы данные о среднемесячных зарплатах директоров школ и колледжей Ярославской области. Фото: Полина Вачнадзе

Департамент образования Ярославской области опубликовал данные о средних ежемесячных зарплатах в 2022 году директоров школ и колледжей.

В лидерах по средней зарплате – директор градостроительного колледжа Марина Зуева. В прошлом году она ежемесячно получала порядка 266,3 тысячи рублей. На втором месте ее коллега из ярославского колледжа управления и новых технологий Марина Цветаева. Ее заработок составил около 195,8 тысячи рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров по колледжам директор педагогического колледжа Михаил Лавров со среднемесячной зарплатой в 152,3 тысячи рублей.

Самая высокая среднемесячная зарплата в прошлом году была у директора Гаврилов-Ямской школы-интерната Елены Басовой – 128,9 тысяч рублей. Директор лицея №86 Ольга Большакова получала ежемесячно в среднем 107,9 тысяч рублей, директор Провинциального колледжа Елена Семко – 106,1 тысяч.

Подробную информацию по зарплатам директоров можно узнать здесь.