Ярославцев ждет дождливая неделя

В Ярославле на этой неделе ожидается дождливая погода. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославле на этой неделе ожидается дождливая погода.

- По вине фронтальных разделов в Центральной России будут развиваться массивы кучево-дождевой облачности, несущие с собой ливни и грозы, - предупредили в Центре «Фобос».

Сегодня, 23 мая, в Ярославле небольшой дождь, возможна гроза, температура +23..+25, атмосферное давление в норме.

Завтра, 24 мая, синоптики прогнозируют небольшой дождь, ночью и днем будет довольно прохладно – всего +14..+16.

25 мая, в четверг, ожидается дождь и гроза, ночью +13..+15, днем +21..+23. В пятницу, 26 мая, ночью будет +14..+16, днем все те же +21..+23, но дождь обещают сильный.

В День города, 27 мая, погода ярославцев не порадует. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, дождь, возможна гроза, сильный ветер с порывами до 8 метров в секунду. Ночью и днем +16...+18.

В воскресенье, 28 мая, столбики термометров ночью опустятся до +9..+11, днем – всего +12..+14.