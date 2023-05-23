В Ярославле трое мужчин в масках устроили драку на парковке

По словам очевидцев, троица в масках пыталась посадить мужчину в машину. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Днем 21 мая камеры видеонаблюдения, установленные в районе дома №29В на Ленинградском проспекте, засняли, как трое мужчин в масках нападают на человек. Он пытается избежать ударов, отбегает от преследователей, но те не отстают.

- У потерпевшего зубы выбиты, эти трое с оружием хотели его с собой увезти, - пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

За комментариями «Комсомолка» обратилась в пресс-службу УМВД по Ярославской области.

- Поступило заявление от потерпевшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в ведомстве.