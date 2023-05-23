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НовостиЗвезды23 мая 2023 10:18

Поселок из Ярославской области войдет в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России

Речь идет о поселке Поречье-Рыбное Ростовского района
Полина Вачнадзе
Поречье-Рыбное войдет в число самых красивых деревень и городков России.

Поречье-Рыбное войдет в число самых красивых деревень и городков России.

Фото: Правительство Ярославской области

Поселок Поречье-Рыбное Ростовского района войдет в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Церемония пройдет 27 мая.

По словам и.о. департамента туризма Ярославской области Ольги Габуевой, поддержка ассоциации позволит включить Поречье и в привычные туристические маршруты, и в новые.

27 мая на центральной площади поселка, рядом с самой высокой сельской колокольней страны, состоится первый фестиваль «Сделано в Поречье». В программе – мастер-классы по различным видам ремесла, экскурсии и гастрономические мероприятия, где каждый сможет попробовать местную кухню и выпить традиционного травяного чая из самовара.

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