В центре Ярославля установили 17 новых контейнерных площадок. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле продолжается замена контейнерных площадок. Работа началась зимой, на данный момент установлено 17 площадок, выполненных в единой внешней концепции.

- Все они расположены во дворах зоны ЮНЕСКО и буферной зоны. Внешняя форма позволяет соблюдать чистоту из-за закрытого пространства, а также имеет более эстетичный вид, - говорит первый заместитель ДГХ мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

Секции для сбора коммунальных отходов с отсеком для крупногабаритного мусора закрыты деревянными брусьями, имеют навес и двери. Все площадка одного цвета - темно-коричневого.

Средства на замену контейнеров в центре города мэрии выделило правительство региона. Субсидия на проект составила около 4 миллионов рублей.

Сейчас разрабатывается новый проект, который позволит возмещать затраты тем управляющим компаниям, который заменят контейнерные площадки в других районах Ярославля.