На сельских территориях Ярославской области будут строить дома при поддержке Минсельхоза

Через 5 лет эту недвижимость можно будет выкупить за 10% от стоимости. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сельских территориях Ярославской области жилье для предоставления внаем будут строить при поддержке Минсельхоза. Подготовка проектов уже началась.

Министерство готово на 80% финансировать строительство домов, в том числе многоквартирных. Предусмотрено участие местных бюджетов и вклад предприятий, которые заинтересованы в предоставлении квартир своим сотрудникам.

Например, Пошехонская птицефабрика инициировала проект по строительству шести домов – жилье здесь будет сдаваться сотрудникам по цене 50 рублей за квадратный метр. Подобные проекты есть в Ярославском, Даниловском и Рыбинском районах.

По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, через 5 лет эту недвижимость можно будет выкупить за 10% от стоимости, а через 10 лет – за 1%.

Заявки каких районов будут одобрены, станет известно в конце лета.