На дальней станции сойду: Wink покажет сериал об историях горожан, начавших свое дело в провинции

Вдохновляющие истории о предпринимателях в фильме «Поуехавшие». Изображение: ПАО «Ростелеком».

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Восемь эпизодов сериала - это вдохновляющие истории о людях, которые уехали из больших городов в российскую глубинку, чтобы поменять свою жизнь и жизнь окружающих. Героями проекта стали в прошлом успешные горожане, среди которых, например, ИТ-специалист, юрист, журналист и священник. Одни возвращаются на малую родину, другие - в полную неизвестность, и каждый готов откровенно рассказать о сложностях и открытиях на этом пути.

Производством сериала занимались компания «Медиа-Телеком» и студия Spotlight в партнерстве с видеосервисом Wink и Системы быстрых платежей (СБП). Сериал войдет в линейку Wink Originals. Все серии «Поуехавших» будут доступны в один день, а после премьеры в видеосервисе проект также покажет телеканал РБК ТВ, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Что такое деревня для типичного жителя мегаполиса? Плохие дороги, странные соседи, а единственное развлечение созерцание заката. Кто ради этого откажется от карьеры и офисов или тусовки и тыквенного латте? Создатели документального цикла «Поуехавшие» смотрят глубже и задаются вопросом: поуехавшие — это отчаянные романтики или прагматичные бизнесмены?

География проекта охватывает разные российские регионы: Адыгея, Алтайский край, Дагестан, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Свердловская области. У каждого героя своя история о том, добавила ли российская глубинка глубины его жизни, и свой ответ на вопрос, стал ли он счастливым.

- На идею проекта нас вдохновили любовь к путешествиям и интерес к героям, которые находят ответы на вызовы жизни в близости к природе, любви к окружающим людям и своему делу, — поделились Анастасия Бельская и Валерия Давыдова-Калашник, авторы проекта и продюсеры кинокомпании Spotlight.

Сериал «Поуехавшие» - это истории о смелых и неравнодушных людях, ведь каждый, меняясь сам, меняет и место вокруг себя, даже если это маленькое село в глубинке. Герои становятся настоящими предпринимателями: они не только строят свое дело, чтобы зарабатывать, но и предпринимают усилия для того, чтобы это дело приносило пользу и радость другим.

- В последние несколько лет мы все стали чаще путешествовать по России, заново открывая для себя много интересного — новые города, уникальную природу и, конечно, замечательных людей. Мы решили поддержать проект «Поуехавшие», чтобы вместе рассказать вдохновляющие истории о предпринимателях, которые делают очень важные, действительно крутые проекты и каждый день меняют жизнь окружающих к лучшему, - прокомментировала директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный центр Системы быстрых платежей, выступающий одним из создателей фильма) Наталья Пейсахович.

Смотреть трейлер тут.

Фото со съемок тут.

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