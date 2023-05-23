Прокурором Ярославля назначен Андрей Маркин. Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокурором Ярославля назначен Андрей Маркин. Как сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах, приказ о назначении уже подписан в Генеральной прокуратуре.

С 2020 года Андрей Маркин занимал должность прокурора Ярославского района. После его ухода на новую должность исполнять эти обязанности, по всей видимости, будет Роман Михельсон.

Андрей Маркин окончил Саратовскую государственную академию права, работал в прокуратурах Астраханской, Рязанской и Ярославской областей.