В Ярославле установили тактильную модель храма Ильи Пророка

В Ярославле у храма Ильи Пророка на Советской площади установили его тактильную копию. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле у храма Ильи Пророка на Советской площади установили его тактильную копию для людей с ограниченными возможностями здоровья. Церковь Ильи Пророка стала участником благотворительной программы «Особый взгляд на Золотое кольцо».

В регионе установлены уже четыре тактильные модели памятников архитектуры. Два макета находятся в Угличе, один в Ростове и теперь еще один – в Ярославле. В планах – установить копию достопримечательности в Переславле.

В Угличском музее открыты тактильные модели палат дворца удельных князей и церкви Димитрия на Крови, в Ростове – Успенского кафедрального собора. Рядом с каждой копией стоят информационные таблички со шрифтом Брайля.

Социокультурный проект «Особый взгляд на Золотое кольцо» реализуется совместно с Министерством культуры РФ и благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».