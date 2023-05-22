В Ярославле прошел Зеленый Марафон

На дистанции Зелёного Марафона в Ярославле вышло почти полторы тысячи человек. Фото Андрей КРОТОВ

Почти полторы тысячи участников вышли на старт Зеленого Марафона Сбера в Ярославле, который в городе состоялся уже в 8-й раз.

Старт и финиш забега состоялись на Советской площади. В программу вошли дистанции на 420 м (для детей 7-13 лет), 4,2 км,10 км, а также скандинавская ходьба на 4,2 км.

Для зрителей и болельщиков состоялся праздничный концерт, было организовано большое количество мастер-классов, спортивных и развлекательных активностей, а также благотворительная ярмарка поделок детей из детского дома села Спас Даниловского района .

В забеге на дистанцию 10 км. приняли участие 337 спортсменов, на 4,2 км. – 793, в их числе 70 человек в дисциплине «Скандинавская ходьба». В детских забегах соревновались 288 юных участников. Общее число спортсменов и болельщиков составило 2500 человек, при этом участие во всех мероприятиях на площадке - бесплатное.

Старт первому забегу на 10 километров дал мэр Ярославля Артем Молчанов, детским забегам – трехкратная чемпионка России, серебряный призер чемпионата мира по кикбоксингу Дарья Кувакина, на дистанции 4,2 км – глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин.

- Мы рады, что Зеленый Марафон в Ярославле приходит много участников, и с каждым годом число и спортсменов, и болельщиков растет. Это не только спортивное состязание, а яркий семейный праздник, и мы стараемся сделать так, чтобы каждый мог найти на Зеленом Марафоне интересное для себя занятие. Многие участвуют не первый раз, и есть те, кто не пропустил ни одного Зеленого Марафона, - отметил управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин.

По традиции, Зеленый Марафон не только спортивный, но и благотворительный праздник. Собранные участниками забега во всех городах средства — 16 млн рублей — будут направлены на высадку деревьев в различных регионах страны. Масштабная программа лесовосстановления поможет увеличить площадь российских лесов, которая сокращается из-за деятельности человека.

Также Сбер расширил благотворительную составляющую марафона. В ходе мероприятия совместно с благотворительным фондом банка «Вклад в будущее» стартовал сбор средств в поддержку акции «Мир открытых возможностей» для детей с особенностями развития.