В Рыбинске создали мурал с портретом космонавта Алексея Овчинина Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске создали мурал с портретом земляка-космонавта Алексея Овчинина. Его расположили на торце многоэтажки по адресу улица Плеханова,39, где жил Алексей. Портрет космонавта высотой в три этажа выполнил ярославский художник Григорий Сидяков.

Инициатором создания картины стала жительница Рыбинска. Она нашла спонсоров, которые приобрели краску и наняли вышку. На собрании жильцов дома согласовали эту идею.

— Красиво и патриотично. Спасибо жителям за инициативу. Тему портретов наших знаменитых земляков на фасадах и брандмауэрах можно продолжить, — сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.