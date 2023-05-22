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НовостиОбщество22 мая 2023 15:03

В Рыбинске создали мурал с портретом космонавта Алексея Овчинина

Картина получилась высотой в три этажа
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске создали мурал с портретом космонавта Алексея Овчинина

В Рыбинске создали мурал с портретом космонавта Алексея Овчинина

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске создали мурал с портретом земляка-космонавта Алексея Овчинина. Его расположили на торце многоэтажки по адресу улица Плеханова,39, где жил Алексей. Портрет космонавта высотой в три этажа выполнил ярославский художник Григорий Сидяков.

Инициатором создания картины стала жительница Рыбинска. Она нашла спонсоров, которые приобрели краску и наняли вышку. На собрании жильцов дома согласовали эту идею.

— Красиво и патриотично. Спасибо жителям за инициативу. Тему портретов наших знаменитых земляков на фасадах и брандмауэрах можно продолжить, — сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.